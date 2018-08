Sind am Klimawandel die Menschen selbst schuld?

Ist der Klimawandel großteils vom Menschen verursacht? Das fragte „Unique Research“ exklusiv für „Heute“ 800 Österreicher ab 16 Jahren (max. Schwankungsbreite: +/– 3,6 %).

Eindeutiges Ergebnis: 53 Prozent stimmen dieser Aussage sehr zu, 28 Prozent eher. Skeptisch sind dagegen zehn Prozent, fünf Prozent stimmen sogar überhaupt nicht zu.

Große Unterschiede nach Partei-Sympathien

Interessant der Vergleich unter den verschiedenen Partei-Wählern: SPÖ-Wähler geben dem Menschen zu 91 Prozent die Schuld an Hitzewellen, Dürre und Co.

Bei ÖVP-Sympathisanten sind es 79 Prozent. Mit 73 Prozent glauben FPÖ-Anhänger am geringsten an menschliche Ursachen. Jeder vierte Blauwähler bezweifelt also wie US-Präsident Trump die Schuld der Menschen am Klimawandel.

(uha, bob)