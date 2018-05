So schräg präsentiert sich Strolz auf Instagram

"Tote Pferde reitet man nicht", begrüßt NEOS-Chef Matthias Strolz seine Fans auf Instagram. Seit Juli 2017 zeigte sich der pinke Politiker auf der Fotoplattform durchaus aktiv. Anfänglich versorgte Strolz seine Fans noch mit politischen und persönlichen Schnappschüssen, doch seit Dezember wurden die Bilder immer kurioser.

Trotz Erfolge der NEOS bei den Landtagswahlen dürften Strolz' Interessen schon länger anderweitig ausgerichtet sein. Bereits in der Karwoche hatte er sich eine Auszeit genommen, war selbst für Parteifreunde nicht mehr zu erreichen.

Dann am heutigen Montag der Paukenschlag, der Parteigründer verkündete seinen schrittweisen Rückzug. "So wie mich mein Herz in die Aufgabe einer Parteigründung gerufen hat, so sagt mir die Stimme meines Herzen nun, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, die Führungsverantwortung zu übergeben", erklärte Strolz – "heute.at" berichtete live.

Das äußert sich auch auf Strolz' persönlichem Instagram-Account. Zuletzt dominierten teils bizarre Fotomontagen, politische Mitteilungen rückten in den Hintergrund. Wir haben für Sie Stolz' kuriosesten Bilder zusammengestellt:

"Ab heute gegen die White Walkers kämpfen", schoss der NEOS-"Flügelheber", wie er sich gerne selbst bezeichnet, direkt nach seiner Rückzugserklärung auf Instagram nach.



Die Zeit für einen "Games of Thrones"-Marathon könnte er ja dann bald haben. Schon im Jänner outete er sich mit folgendem Bild als Fan der Serie. "White Walkers oder Fürsten der Finsternis? #ehdasgleiche", kommentierte "Mat Snow" dazu.

Aber selbst wenn man nur die jüngsten Bilder des Parteichefs durchklickt, wird klar, dass Strolz ein Faible für Fotomontagen seines Gesichts auf bekannten Film- und TV-Charakteren hat. Zum internationalen "Star Wars"-Tag am 4. Mai schrieb er: "So wird man richtig lost in space" und scherzt mit den Hashtags: "Nicht nur Christian Kern darf eine Prinzessin sein".

Das Kommentar zur Landtagswahl in Salzburg zeigt Strolz als Protagonistin Maria Trapp des Musicals "The Sound of Music".

Und wenn Strolz "Friends" mit sich selbst ist, dann sieht das so aus...



Im folgenden finden Sie eine Auswahl weiterer Bilder von Matthias Strolz' Instagram-Kanal:

