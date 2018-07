Strache stattet PS-Reigen in Spielberg Besuch ab

185.000 Zuschauer tummelten sich am Grand-Prix-Wochenende am Red Bull Ring im steirischen Spielberg. Einer war erstmals in offizieller Funktion unterwegs und konnte so Dienstliches mit Freizeitspaß verbinden. Die Rede ist von Sportminister Heinz-Christian Strache (FPÖ).

Dabei konnte der Freiheitliche in Begleitung des steirischen Landeshauptmannes Hermann Schützenhöfer (ÖVP) auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. "Eine unglaubliche Atmosphäre", schwärmte Strache auf Twitter und postete Fotos von sich in der Boxengasse bei Red Bull und freudestrahlend vor dem Safety Car.

Ehefrau Philippa begleitete ihren Sportminister auf seiner Mission. Ebenfalls mit von der Partie, Innenminister Herbert Kickl, der nach diesem aufregenden Wochenende am heutigen Montag überglücklich die erste Lieferung von kugelsicheren Westen an die Wiener Polizei übergeben konnte.

