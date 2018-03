Spott über Bilder-Pflicht in Heeres-Dienststellen

Per dringender Weisung lässt der Generalsekretär im Verteidigungsministerium, Wolfgang Baumann, sein Bild neben das des Bundespräsidenten und des Generalstabschefs hängen. Das Schreiben sorgt in Österreich derzeit für Erheiterung.

Die skurrile Geschichte rief im Internet natürlich sofort Spötter auf den Plan. So etwa den Journalisten Hanno Settele, der in gleichem Maße ein Portrait der "Kuh Erna" in allen Ställen und Büros des Landwirtschaftsministeriums forderte.

Das ist Kuh Erna. Da Kuh ohne Zweifel das wichtigste Wesen der heimischen Landwirtschaft darstellt, verlange ich, dass Ernas Photo ab sofort in allen Amtsräumen des Landwirtschaftsministeriums und in jedem Stall des Landes zu hängen hat. Wegen dem Kennenlernen warats. pic.twitter.com/ZcxGgVddnX — Hanno Settele (@HannoSettele) 15. März 2018

Etwas bissiger war da NEOS-Chef Matthias Strolz. Er schlug angesichts der Debatte um das Rauchverbot in Lokalen gleich ein Portrait von FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache auf allen Zigaretten-Packungen vor. Für die Rückseite schlug er den "schweigenden Kanzler" vor.

(red)