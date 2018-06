Putin cruist mit Konvoi durch Wiener City

Das erste Mal in seiner neuen Amtszeit geht Putin auf Reisen. Ziel ist heute Wien. "Heute" hat alle Details des offiziellen Arbeitsbesuchs, der von 800 Polizistinnen und Polizisten beschützt wird, dazu kommen :

13 Uhr Landung

Putin kommt in der russischen Präsidentenmaschine in Schwechat an. Von dort geht’s mit großem Konvoi in die City.

13.30 Uhr Empfang mit militärischen Ehren

durch Bundespräsident Van der Bellen im Inneren Burghof der Hofburg.

13.40 Uhr Handshake der Staatsoberhäupter

in der Präsidentschaftskanzlei und Vier-Augen-Gespräch.

15.45 Uhr Pressestatements in der "Geheimen Ratsstube"

Gang zum Kanzleramt Gespräch mit Kanzler Kurz und Vizekanzler Strache, Unterzeichnung von Memoranden.

17 Uhr Pressestatements

von Kurz und Putin

18.10 Uhr Kranzniederlegung

beim Denkmal der Roten Armee am Schwarzenbergplatz. Begrüßt wird er dort von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ).

18.35 Uhr Österreichisch-Russischer Geschäftsrat

in der Wirtschaftskammer mit Rede von Putin.

19.45 Uhr Kunsthistorisches Museum

Begrüßung durch Van der Bellen und Generaldirektorin Haag. Putin eröffnet die Ausstellung "Die Eremitage zu Gast".

Hochsicherheit

Mehr als 800 Soldaten und ebenso viele Polizisten schützen Putin, das Heer ist mit zehn Flugzeugen und sieben Helis im Einsatz.

Drei Platzsperren

Gesperrt sind Ballhaus-, Schwarzenberg- und Maria-Theresien-Platz.

Pünktlichkeit

Ob der Zeitplan hält, wird sich zeigen. Putin ist bekanntlich kein Pünktlichkeits-Fanatiker.

Abreise

Putin reist heute retour.

(mat)