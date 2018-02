"Dem ORF glaubt man nicht einmal die Uhrzeit"

Bei seiner Rede zum politischen Aschermittwoch in Ried hat Vizekanzler Strache mehr als acht Minuten seiner Redezeit allein dem "niederträchtigen" ORF gewidmet.

Vizekanzler Heinz Christian Strache (FPÖ, Freiheitliche Partei Österreich) während seiner Rede in der Jahnturnhalle am 14. Februar 2018 in Ried im Innkreis. (Bild: picturedesk.com)