Strache fordert generelles Schächt-Verbot

"Das Schächten steht vielerorts im Widerspruch zu geltenden Tierschutzrechten. Schächten sollte generell ohne vorherige Betäubung verboten sein. Wie in anderen EU-Ländern auch", so argumentiert Vizekanzler Heinz-Christian Strache seinen Vorstoß, das Schächten, also die rituelle Schlachtung nach religiösen Gesichtspunkten ohne vorherige Betäubung der Tiere, künftig generell untersagen zu wollen. Tiere seien nunmal keine Sachen, so Strache, sondern im Gegenteil schützenswerte Lebewesen, welche "nicht gequält werden dürfen".

Umfrage Soll Schächten verboten werden? Ja.

Nein, aber eingeschränkt soll es werden.

Nein.

Debatte rund ums Schächten entflammt erneut

Auslöser für die erneuten Debatten rund um die rituellen Schlachtungen waren die Ausführungen des FPÖ-Landesrates Gottfried Waldhäusl, der prüfen lassen will, ob man den Bedarf an koscherem oder Halal-Fleisch künftig (noch) strenger kontrollieren könne. Waldhäusl berief sich auf ein Informations-Schreiben seines Vorgänger Maurice Androsch (SPÖ), im Gegensatz zu diesem Schreiben wollte Waldhäusl allerdings auch die Möglichkeit prüfen lassen, künftig nicht mehr nur die Schlachter, sondern auch die Käufer von koscherem oder Halal-Fleisch registrieren zu lassen. Dieser Vorstoß der persönlichen Registrierung hatte massive Proteste der israelitischen und der islamischen Glaubensgemeinschaften ausgelöst.

Konflikt beruht auf komplexer Rechtslage

Grundsätzlich beruht der gesamte Streit rund um das Schächten auf gegensätzlichen, aber dennoch gültigen Rechtsvorschriften. Einerseits dürfen alle Verwaltungsbehörden in Österreich nur aufgrund geltender Gesetze, wie beispielsweise den verschiedenen Tierschutzgesetzen, agieren und müssen sich auch strengstens an diese halten. Andererseits verlangt die Verfassung der Republik Österreich aber auch die Wahrung gewisser Grundrechte, wie etwa dem Recht auf freie Religionsausübung, welches aber beim Schächten geltende Tierschutzrechte aussetzen kann. Wenn allerdings eine Behörde geltendes Recht nicht anwendet, wie im vorliegenden Fall die Tierschutzbestimmungen bei rituellen Schlachtungen, dann hat ebendiese Behörde laut Gesetz unbedingt darauf zu achten, dass diese Aussetzung geltender Rechte nur im absolut notwendigsten Ausmaß und nicht darüber hinaus, erfolgt. Daher rührt der FP-Vorstoß auch Käufer künftig registrieren lassen zu wollen, da sich nur so eine wirklich effektive Mengenkontrolle durchführen lassen würde.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mat)