Strache geht auch heuer zum Akademikerball

Wie die "Salzburger Nachrichten" am Mittwoch berichten, wollen einige FP-Minister heuer lieber nicht am Wiener Akademikerball antanzen. Immerhin sorgt die umstrittene Veranstaltung Jahr für Jahr für ordentlich Wirbel. So haben sich auch für den diesjährigen Ball am 26. Jänner bereits tausende Demonstranten angekündigt.

Umfrage Was halten Sie vom Akademikerball? Nichts. Ich verstehe nicht, warum diese Burschenschafter-Veranstaltung immer noch abgehalten werden darf.

Der ist mir relativ egal.

Ich sehe da kein Problem, finde den Ball in Ordnung.

Mir gehen die Demos auf die Nerven.

Um dem Ganzen nicht noch mehr Brisanz zu geben, wollen sich Infrastrukturminister Norbert Hofer, Innenminister Herbert Kickl und Verteidigungsminister Mario Kunasek lieber nicht blicken lassen. Anders sieht das Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Er will dem Bericht nach jedenfalls am Burschenschafterball teilnehmen, sofern "nichts Gröberes dazwischenkommt". Auch Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller habe zugesagt. Sozialministerin Beate Hartinger dürfte noch unentschlossen sein, zumindest wollte sie sich "SN" zufolge nicht dazu äußern.

Polizei rüstet sich

Wie jedes Jahr wird es auch heuer vor der Wiener Hofburg anlässlich des Burschenschafterballs zu einem Großaufmarsch linker Demonstranten kommen. Angesichts der blauen Regierungsbeteiligung wird damit gerechnet, dass der Protest in diesem Jahr noch größer ausfallen wird.

Auch am kommenden Samstag, den 13. Jänner, gibt es in Wien eine Großdemo gegen die türkis-blaue Regierung. Die Polizei rechnet mit 10.000 Teilnehmern. Mehr dazu lesen Sie hier >>>

Lesen Sie hier:

>>> Demo vor Schikaneder kurzfristig abgeblasen

(red)