Strache in Kärnten: "Der Jörg schaut herunter..."

Beim Wahlkampfauftakt der FPÖ in Kärnten ging es zünftig zu. Die schon von vielen FPÖ-Veranstaltungen bekannte John Otti-Band spielte, die Partei-Granden präsentierten sich siegessicher.

1.000 FPÖ-Fans waren ins Congress Center in Pörtschach gekommen. Herbert Haupt, Andreas Mölzer und auch Ex-EU-Bauer Manfred Tisal mischten sich unter das Publikum.

Etwas später am Abend betraten dann auch die Haupt-Akteure die Bühne: der Kärntner Spitzenkandidat Gernot Darmann und Vizekanzler und Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache. Er schwang die Kärnten- und Österreich-Fahne.

Kärnten blau färben

"Kärnten am 4. März wieder blau färben", gab Darmann als Ziel aus. Verteidigungsminister Mario Kunasek sprach das "blaue Wunder in der Steiermark" an, in seinem Heimatbundesland erreichten die Freiheitlichen 2015 fast 27 Prozent.

In Kärnten will die FPÖ nun mindestens so stark werden, "dass wir selbst zu Regierungsverhandlungen einladen oder eingeladen werden", sagt Darmann bei seiner 45-minütigen Rede.

Jörg schaut herunter

Auch der langjährige Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider ist präsent, in Straches Worten: "Der Jörg Haider schaut heute herunter und hätte eine Freude mit uns", ist er sich sicher.

