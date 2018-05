Straches Sager holten ihn in der TV-Arena ein

Nach ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz stellte sich am Mittwochabend Strache Publikums- und Moderatorinnen-Fragen. Eigentlich sollte es um die Analyse der bisherigen türkis-blauen Regierungsarbeit gehen, doch Strache musste sich vor allem gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus-Vorwürfe wehren.

Umfrage Wer hat sich in der Puls4-Arena besser geschlagen? Strache oder Kurz? Heinz-Christian Strache

Sebastian Kurz

Keiner von beiden hat eine gute Figur gemacht

Beobachter in den sozialen Netzwerken kauften ihm das nicht ganz ab:

Noch a bissi, und Strache distanziert sich von sich selbst. #puls4 — Frau Quattenhubers 🤘🏼 (@KatQuat) May 9, 2018

Strache und das Totengedenken

Dabei wurde auch über Straches Aktivitäten am 8. Mai gesprochen. Österreich feiert an diesem Tag das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und die Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Strache sprach heuer als Vizekanzler im Bundeskanzleramt über die Schrecken der Nazi-Herrschaft (lesen Sie hier mehr dazu).

In der Vergangenheit nahm er an einer gegenteiligen Veranstaltung teil. Beim "Totengedenken" rechter Burschenschafter wird die Kapitulation der deutschen Wehrmacht mit Fackelzügen betrauert. Strache hielt dort 2004 als FPÖ-Chef die Festrede. Ob er das heute bereut?

"Nein", sagt Strache in der Puls4-"Arena": "Zum Inhalt meiner Rede, zu dem stehe ich. Wir haben damals eine Opfergedenkveranstaltung gemacht, wo wir ausnahmslos allen Opfern gedacht haben."

Sehen Sie hier ein Video von Straches Rede beim Totengedenken (ab 3:33min):



"Unsere Aula" war nie Organ der FPÖ?

Auf Twitter wurde vor allem über Straches Distanzierung von der rechtsextremen Zeitschrift "Aula" diskutiert. Die FPÖ hat kürzlich bekannt gegeben, keine Inserate mehr in dem Blatt zu schalten. "Die Aula war nie ein Organ der FPÖ", sagte Strache auf Puls4, das stellten Twitter-User schwer in Frage und posteten Screenshots, die das Gegenteil nahelegen:

"Die Aula war nie ein Organ der FPÖ", sagt Strache. pic.twitter.com/FF2sC9lYCy — alexander pollak (@pollak_politics) May 9, 2018

12-Stunden-Arbeitstag

Auch bei anderen Sachthemen konnten Straches Antworten nicht alle überzeugen.

Bitte, wie realitätsfremd ist Strache? Der erzählt einer Frau aus dem Einzelhandel von den Wünschen von Bauarbeitern. Der Typ hat genau Null Ahnung und kann das nicht einmal gut kaschieren. #puls4 — Frau Sowieso (@FrauSowieso) May 9, 2018

Strache schickt die Handelsangestellte zum Chef, der wird ihre Situation schon verstehen... Die Partei des kleinen Mannes. 😖😜 #puls4 #fpö #strache — Christian Cargnelli (@Chrisl7000) May 9, 2018

(red)