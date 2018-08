Strolz "droht" Ötscher-Nacktwanderung an

Neos-Klubchef Matthias Strolz ist für launige Postings und Tweets bekannt. Gestern schoß er aber den Vogel ab: Via social media kündigte er für heute den Start seiner „Nackt-Wandertour“ am niederösterreichischen Ötscher an. Mitwanderer: Hansi Hinterseer – der dafür auf seine legendären Fell-Moonboots verzichten hätte müssen – und die örtliche Bürgermeisterin. Bitte an seine Fans: „Kommet zuhauf!“

Doch: Aus dem interessanten Nudisten-Event wird leider nichts. Strolz bezog sich auf ein Interview in der „Tiroler Tageszeitung“. Dort hatte er die Polit-„Inszenierung“ (s. oben) mit der Frage „Soll ich Nacktwandern mit dem Neos-Klubchef veranstalten?“ kritisiert.

Seine Mitarbeiter dürften vom Tweet – naja, sagen wir einmal – überrascht worden sein: „Alles ok, Chef?“, twitterten sie als Reaktion auf die Ankündigung ihres scheidenden Partei-Chefs.

