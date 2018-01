Sturm lässt Kurz in Berlin nicht rechtzeitig abheben

Am Donnerstagvormittag traf Kurz noch in Berlin-Tiergarten im Schloss Bellevue auf den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Zwischen dem 62-Jährigen und seinem etwa halb so alten Gegenüber gab es einen freundlichen Händedruck, allerdings keine öffentlichen Stellungnahmen.

Danach ging es für Kurz zum Berliner Flughafen Tegel, wo er um 11 Uhr nach Wien abheben sollte. Sollte, denn aus der Wiener Landung um 12.20 Uhr wurde nichts. Der Sturm über Europa dürfte auch den Flugverkehr fest im Griff haben. Am Flughafen Wien hieß es, der AUA-Flug OS 232 werde erst zwischen 12.42 und 13 Uhr erwartet. Der Pilot dürfte einiges an Zeit in der Luft aufgeholt haben, um 12.39 Uhr landete die Maschine in Schwechat.

Heftige Reaktionen gibt es indes auf einen Kurz-Auftritt in der Fernsehshow "Maischberger". Kurz hatte darin freundlich, aber vehement den Koalitionspartner FPÖ verteidigt. Die Moderatorin bekam es auf Twitter mit massiven Anfeindungen zu tun. Viele stören sich dabei an den Fragen von Maischberger, reagieren dabei aber mit teils beleidigenden Wortmeldungen.

#maischberger und Trittin zeigen der Welt gerade wie der hässliche Deutsche aussieht.



Der österreichische Kanzler Kurz hat bessere Gesprächspartner verdient. — Mike Klengenburg (@petpanther0) 17. Januar 2018

#Maischberger : sie haben keinen Abschluss 🤦🏼‍♀️ diese Frage gleich mal Trittin stellen, wer in seiner Partei Abschluss hat. Peinlich peinlich — Spi (@Spiritrotk) 17. Januar 2018

Eine Unverschämtheit von #Maischberger dem Bundeskanzler Österreichs vorzuwerfen, er hätte sein Jurastudium nicht beendet! Man schämt sich für @DasErste und seine ätzende Moderatorin!!😤 Jede!!! Frage eine Provokation! pic.twitter.com/gkV4k9QEUd — Andreas Patzwahl (@APatzwahl) 17. Januar 2018

Wie unfreundlich #Maischberger mit dem Bundeskanzler eines befreundeten Staates spricht ist schon ziemlich respektlos.



Unterbrechen, suggestive Fragen, Unterstellungen.



So würde sie mit #Merkel niemals reden. Na ja.#Kurz — Oskar Adler (@oskar_adler) 17. Januar 2018

Um Klartext zu sprechen: Es geht eure #Shithole-Kanzlereuse Merkel nichts an, wie in Österreich regiert wird.

Das entscheiden wir Österreicher.#Maischberger — Hartes Geld (@Hartes_Geld) 17. Januar 2018

#Maischberger Eigentlich sollte Kurz aufstehen und Maischberger einfach sitzen lassen. Wir haben nicht das Recht, uns in innere Angelegenheiten von Österreich einzumischen. Maischberger benimmt sich überheblich, arrogant und im Grunde nur schändlich. — Mountolive (@PicadoFogo) 17. Januar 2018

Diese Frau ist richtig frech und respektlos 😡Wann wurden grüne Politiker gefragt warum sie keinen Abschluss haben !!!WoW 😮 #maischberger — E.van Blum🐸 (@CH2CH2CH2CH2CH2) 17. Januar 2018

Wie elend und despektierlich diese Fragestellung von Frau Maischberger. Hat sie Joschka Fischer auch gefragt warum er keinen Schulabschluss hat?Das ist Trash-Journalismus.

Elend. #Maischberger — Sascha13 (@sascha1352) 17. Januar 2018

(red)