US-Botschafter kritisiert Kneissl-Hochzeit

Der US-Botschafter in Wien, Trevor Traina, hat in der "ZiB " am Dienstagabend seine Bedenken hinsichtlich der Hochzeitseinladung von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) an Russland Präsident Wladimir Putin geäußert.

Seiner Meinung nach sei die Einseitigkeit das Problem: "Wenn jemand ein Brückenbauer sein will, dann muss er schon beide Seiten miteinander verbinden oder die Brücke ist nicht zu gebrauchen."

Die USA würden eine gute Beziehung zwischen Russland und Österreich niemals verhindern wollen und könnten die Bestrebungen auch gut nachvollziehen, dennoch: "Aber man muss schon sehr vorsichtig sein, wenn eine Seite offensichtlich bevorzugt wird", so Traina.

Trevor Traina ist seit Mai US-Botschafter in Österreich.

Hochzeit von Karin Kneissl

