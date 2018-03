Trauer um Pädagogin Heidemarie Lex-Nalis

Heidemarie Lux-Nalis machte sich allen voran durch ihren Einsatz in der Elementarpädagogik einen Namen im Land, der Kindergarten war ihre Lebensaufgabe. Im Rahmen des Bildungs-Talks war sie auch in der "Heute"-Redaktion zu Gast und debattierte mit unseren Lesern über Verbesserungsvorschläge im Bildungssystem.

"Ihr unermüdliches Engagement und ihre Willensstärke haben grundlegend die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte nachhaltig geprägt", trauert EduCare über das Ableben ihrer Gründerin. Die Plattform ist ein überparteilicher Zusammenschluss von Kindergartenträgern und Ausbildnern, der sich für die Weiterentwicklung der Elementarpädagogik als integrativen Bestandteil der Bildungsreform einsetzt.

Lux-Nalis, die die Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in Wien besuchte und ein Doktorratsstudium an der Universität für Bildungswissenschaften in Klagenfurt absolvierte, ist am Samstag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 67 Jahren verstorben. Sie hinterlässt ihren Ehemann, zwei Kinder und drei Enkelkinder.



(red)