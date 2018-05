Der neue US-Botschafter "liebt das Land Österreich"

Begleitet von seiner Ehefrau Alexis landete Traina am Freitag in Wien-Schwechat. Schon seine erste Auslandsreise als Kind Mitte der 1970er-Jahre hatte ihn nach Wien geführt. Damals wohnte er in jener Botschafterresidenz, in die er nun einzieht. Traina tritt nämlich in die Fußstapfen seines Großvaters Wiley T. Buchanan, der von 1975 bis 1977 US-Botschafter in Österreich gewesen war.



"Österreich, ein Land das ich liebe"

„Österreich ist nicht nur ein Land, das ich kenne, sondern auch ein Land das ich liebe“, verkündete Traina nach der Ankunft. Der Millionär war im Jänner von US-Präsident Donald Trump nominiert und am 22. März vom US-Senat bestätigt worden. Offiziell seine Tätigkeit aufnehmen wird er nach der Übergabe seines Beglaubigungsschreibens an Bundespräsident Alexander Van der Bellen am kommenden Freitag. Trainas Kinder Delphina (9) und Johnny (11) werden erst nach Abschluss des Schuljahres nach Wien kommen.

Ein Kunst-Fan

Trump-Unterstützer Traina ist Internet-Unternehmer und stammt aus der kalifornischen Demokraten-Hochburg San Francisco, in der Trump bei der Präsidentenwahl 2016 nur 9,2 Prozent der Stimmen erhalten hatte. Er war auch für das Fine Arts Museum in San Francisco tätig und sammelt Fotografien.

Traina will sich für engere Beziehungen in der IT-Branche, insbesondere bei Start-up-Unternehmen, sowie beim kulturellen Austausch stark machen. Sein erstes Unternehmen war die Preisvergleichs-Plattform CompareNet, die er 1999 an Microsoft verkaufte.

(red)