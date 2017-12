Türkis-Blau startet das neue Jahr mit Klausur

Auf Schloss Seggau bei Leibnitz (Steiermark) soll am 4. Jänner 2018 die erste Klausur der türkis-blauen Bundesregierung stattfinden.

Das Zusammentreffen der Regierungsmitglieder unter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) soll sich unter anderem mit der Senkung von Arbeitslosenversicherungs-Beiträgen für Menschen mit niedrigem Einkommen befassen.

Laut Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) werde es um eine "gute Mischung" aus Entlastungen, Sicherheitsmaßnahmen und Einsparungen im System gehen.

Auch SPÖ hat Klausur

Gleichzeitig will auch die SPÖ eine Parteiklausur abhalten. Die Mitglieder werden ebenfalls am 4. Jänner in Maria Taferl in Niederösterreich zusammentreffen. Dort finden Ende Jänner die Landtagswahl statt.

Die Präsidiumsmitglieder der SPÖ werden zentrale Themen wie die Oppositionsrolle und die Parteireform thematisieren.

(red)