Junge NEOS demonstrieren für Uber

Die JUNOS Wien veranstalten am Mittwoch eine Spontan-Demo um 19 Uhr vor dem Rathaus, "um den Landeshauptmann dazu zu bewegen, den Betrieb von Uber zu retten". Die Ankündigung folgt auf die Nachricht, dass der Fahrtendienst seinen Betrieb in Wien vorübergehend einstellt.

"Der jetzige oder künftige Landeshauptmann von Wien ist dringend gefordert, eine Lösung im Sinne moderner Unternehmen zu finden: Das vorläufige Uber-Aus in Wien zeigt einmal mehr, wie antiquiert die Rückkehrpflicht für Mietwägen ist", so NEOS Wien-Wirtschaftssprecher Markus Ornig.

Das Handelsgericht Wien hatte eine einstweilige Verfügung gegen den Fahrtendienst Uber erlassen. Die Vermittlungszentrale Taxi 40100 hatte den US-Konzern Uber wegen Beihilfe zum systematischen Gewerberechtsverstoß vor Gericht gezerrt und eine Klage auf Unterlassung, Feststellung und Urteilsveröffentlichung eingebracht.

"Statt New Business-Unternehmen das Leben durch unnötige Auflagen und Bürokratie zu Tode zu regulieren, sollte eine zeitgemäße Lösung sowohl für Unternehmen wie Uber als auch für die Taxiunternehmen gefunden werden. Das liegt in der Verantwortung von Michael Häupl bzw. seinem Nachfolger Michael Ludwig. Es geht hier schließlich auch um hunderte Arbeitsplätze", so Ornig.

