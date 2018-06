Umfrage: Österreicher wollen in der EU bleiben

Die Österreicher würden bei einer Abstimmung über einen EU-Austritt derzeit mehrheitlich für einen Verbleib in der Union stimmen. Das geht aus einer Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Akonsult im Auftrag der Regionalmedien Austria hervor.

Umfrage Soll Österreich aus der EU austreten? Besser gestern als heute. Die EU bringt uns nur Ausländer.

Die EU muss sich ändern, sonst zerfällt sie sowieso.

Die EU ist unsere einzige Möglichkeit für eine sichere Zukunft.

Die EU ist mir egal, aber der Euro muss bleiben.

Ältere sind gegen die Union



56 Prozent antworteten auf die Frage "Soll Österreich aus der EU austreten?" mit "Nein". 35 Prozent sagten "Ja". Neun Prozent gaben keine Antwort. "Mit zunehmendem Alter steigt allerdings die Ablehnung gegenüber der EU", analysiert Akonsult-Chefin Kristin Allwinger. "Bei der Generation 60plus votieren 52 Prozent für einen EU-Austritt."

Wem nützt der EU-Ratsvorsitz?

Und was erwarten sich die Österreicher vom EU-Ratsvorsitz in der zweiten Jahreshälfte? An erster Stelle steht hier mit 31 Prozent eine neue europäische Vision. "Mit einer neuen Vision verbinden die Menschen aber eher mehr Bürgernähe und Rücksichtnahme auf die Wünsche der Bevölkerung und nicht die ganz große europäische Vision", so Allwinger.

25 Prozent der Befragten erwarten sich, dass Österreich in der EU durch den Vorsitz künftig eine wichtigere Rolle einnimmt. 24 Prozent erwarten sich hingegen nur eine Abwicklung des Vorsitzes ohne Zwischenfälle. Mehrfachnennungen waren möglich.

40 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass von den Chefs der drei Großparteien Kanzler Sebastian Kurz am meisten vom EU-Vorsitz profitieren wird. 35 Prozent glauben, dass FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache die Gunst der Stunde nützen wird und 25 Prozent sehen Christian Kern als Hauptprofiteur des Vorsitzes.

Die Umfrage wurde vom 15. bis 22. Mai durchgeführt. Befragt wurden bundesweit 604 Personen über 16 Jahre.

(GP)