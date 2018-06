Umfrage: 21 % halten Benotungen für unfair

In wenigen Wochen gibt’s die Zeugnisse. „Unique Research“ fragte exklusiv für „Heute“, wie fair die Österreicher die Benotung durch die Lehrer halten (500 Befragte, max. Schwankungsbreite +/– 4,4 %). Das Ergebnis der Umfrage: Lediglich 10 % empfinden die Noten als „sehr fair“, 59 % „eher fair“. „Sehr“ oder „eher unfair“ sind sie für 21 % der Befragten.

Die Ergebnisse im Detail: So beurteilen die Österreicher die Benotung durch die Lehrer. (Bild: Grafik Heute) Die Ergebnisse im Detail: So beurteilen die Österreicher die Benotung durch die Lehrer. (Bild: Grafik Heute)

Schlechtes Ergebnis für Hajek nicht überraschend

Meinungsforscher und Politikwissenschaftler Peter Hajek erklärt: „Zwei Themen dürften die Stimmung derzeit kritisch beeinflussen: Erstens die Debatte über die Notenvergabe in der 4. Klasse. Eltern haben das Gefühl, dass eine Eins in Schule A nicht das gleiche Niveau ausweist wie in Schule B. Zweitens trägt die Berichterstattung über die Zentralmatura ihren Teil zur Verunsicherung bei".

