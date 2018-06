Uwe Scheuch erneut wegen Untreue verurteilt

Weil er das Land Kärnten um 23.000 Euro geschädigt haben soll, ist Scheuch erneut verurteilt worden. Die Richterin sah es als erwiesen an, dass in seiner Zeit als Mitglied der Landesregierung in seinem Auftrag erhöhte Rechnungen bzw. Rechnungen ohne Gegenleistung durch das Land bezahlt wurden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, weder Anklage noch Verteidigung gaben eine Erklärung ab, berichtet "orf.at" am Dienstag.

Über das Scheuch-Büro wurden demnach Inserate geschaltet, ein Medienunternehmer aus Oberkärnten half dabei. Zweck war die Bewerbung der Regierungsarbeit, bezahlt wurden die Schaltungen vom Land Kärnten. Durch die Kooperation mit anderen Firmen entstand ein Überschuss, dann soll der ehemalige Referent von Uwe Scheuch den Medienunternehmer angewiesen haben, nicht dem Land ein Rabatt zu gewähren, sondern diesen Überschuss auf eine eigenes Konto (lautende auf "Guthaben Scheuch") zu überweisen.

Mit diesen Geldern sollen unter anderem eine Geburtstagsfeier Scheuchs und sein Wahlkampf finanziert worden sein. Scheuch bestritt die Vorwürfe und bleib auch am Montag dabei.

Erst im April war Scheuchs Verurteilung in der Causa "BZÖ-Wahlbroschüre" rechtskräftig geworden - mehr dazu hier.

(Red)