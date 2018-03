"Skandalös": HC wettert gegen eigene Justiz

Der Freispruch für zwei Asylwerber, denen vorgeworfen wurde, eine 15-Jährige in Tulln vergewaltigt zu haben, lässt die Wogen hochgehen - auch bei Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ). Am Mittwoch sparte Strache auf seiner offiziellen Facebook-Seite nicht mit scharfen Worten.

Das Urteil sei "skandalös und unerträglich", wetterte der Vizekanzler in dem Posting. "Was muss heutzutage passieren, damit die Justiz hart durchgreift?", fährt er fort. Den – nicht rechtskräftigen – Freispruch (im Zweifel bei einem Stimmenverhältnis von 2 zu 2) verstehe "niemand", so Strache.

Selbstjustiz gefordert

In einigen wütenden Kommentaren unter seinem Facebook-Posting wurde von Facebook-Usern sogar zur Selbstjustiz aufgerufen.

Urteil nicht rechtskräftig

Der Freispruch gegen die beiden 19-jährigen Asylwerber ist nicht rechtskräftig, da die Staatsanwalschaft Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil des Schöffensenats eingereicht hat.

(red)