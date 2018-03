Verhüllungsverbot: So viele Anzeigen hagelte es

Genau 50 Anzeigen gab es seit Inkrafttreten des Verbots im Zeitraum bis zum 27. März 2018, berichtet der "ORF". Der Großteil davon entfällt mit 35 Anzeigen auf Wien, so Innenministeriums-Sprecher Alexander Marakovits. Neun weitere gab es in Niederösterreich, sechs in Tirol. Keine Anzeigen wurden aus den übrigen österreichischen Bundesländern gemeldet.

Interessant ist der zeitliche Verlauf: Von den 35 Anzeigen in Wien setzte es zwölf im Oktober beim Inkrafttreten des Verbots, sieben im November und nur mehr eine im Dezember. Die Begründung für Marakovits: "Am Anfang gab es wohl einigen Aktionismus und manches, was die Polizei auch als Provokation empfunden hat. Man wollte wohl auch sehen, wie die Polizei reagiert."

Kaum Burkas betroffen

Keine Zahlen gibt es allerdings dafür, bei wie vielen Anzeigen es sich um Verhüllungen wie Burkas und ähnlichem handelte oder ob Schals, Tücher und Co. im Spiel waren. Details nennt aber das Profil: Von den 29 Anzeigen von Oktober bis Dezember 2017 waren nur vier auf das Tragen einer Burka gerichtet, in allen vier Fällen handelte es sich um ein und dieselbe Person.

Getroffen haben die Anzeigen dagegen vielmehr Clowns, Schalträger und Menschen in Kostümen – wie etwa das Maskottchen der Demokratiewerkstatt des Parlaments am Nationalfeiertag.

