FPÖ überlegt die AfD in EU-Allianz aufzunehmen

FP-Generalsekretär Harald Vilimsky könnte sich die AfD in der EU-Allianz der FPÖ vorstellen. Die Kritik an EU-Präsident Juncker will er nicht zurücknehmen.