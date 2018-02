"Überspitzte Satire" 13. Februar 2018 20:56; Akt: 13.02.2018 21:06 Print

Strache rudert nach ORF-Lügen-Posting zurück

Nach dem strittigen Facebook-Posting, liefert Strache nun eine Erklärung ab. Es handle sich nur um "Kritik am ORF in Form von überspitzter Satire", so der FP-Chef.