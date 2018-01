Wahlen 2018: Was heuer alles entschieden wird

Mit fünf nationalen und 27 internationalen Wahlterminen ist 2018 definitiv ein spannendes Jahr für demokratiebegeisterte Erdenbürger.

Die Wahlen 2018 im Überblick

- 28. Jänner 2018: Landtagswahl in Niederösterreich

- 25. Februar 2018: Landtagswahl in Tirol

- 05. März 2018: Landtagswahl in Kärnten

- 22. April 2018: Landtagswahl in Salzburg

- 22. April 2018: Gemeinderatswahl in Innsbruck

Internationale Wahlen, die Highlights

- 12. Jänner 2018: Präsidentschaftswahl in Tschechien

- 28. Jänner 2018: Präsidentschaftswahl in Finnland

- 28. Jänner 2018: Präsidentschaftswahl in Zypern

- 18. März 2018: Präsidentschaftswahl in Russland

- April 2018: Parlamentswahlen in Ungarn

- Mai 2018: Parlamentswahlen in Italien

- Juli 2018: Parlamentswahlen in Slowenien

- Herbst 2018: Landtagswahlen in Südtirol

- 23. September 2018: Reichstagswahlen in Schweden

- Oktober 2018: Parlamentswahlen in Lettland

- Oktober 2018: Kammerwahlen in Luxemburg

- 06. November 2018: Die USA wählen das Repräsentantenhaus, den Senat und einige Gouverneure

- November 2018: Parlamentswahlen in Irland



