Warum acht Minister nochmals angelobt werden

Gleich acht Minister werden am 8. Jänner zu Bundespräsident Alexander Van der Bellen marschieren und neu angelobt werden: Heinz-Christian Strache, Josef Moser, Juliane Bogner-Strauß, Heinz Faßmann, Margarete Schramböck, Beate Hartinger, Mario Kunasek und Elisabeth Köstinger.

Ministerien neu organisiert



"Schuld" an der Angelobungs-Wiederholung ist laut "Kleine Zeitung" die Neuorganisation der Ministerien. So wandert die Gesundheit in das Sozialministerium, die Familienagenden hingegen ins Kanzleramt. Der Sport kommt vom Verteidiungsministerium weg, das Außenministerium verliert die EU-Zuständigkeit. Jedes zweite Regierungsmitglied ist von dieser Rochade betroffen und muss daher auf die neuen Zuständigkeiten erst angelobt werden.

(red)