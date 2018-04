Was heimische Muslime zum Kopftuchverbot sagen

Um Mädchen "in ihrer Entwicklung bis zum zehnten Lebensjahr" zu schützen und die Integration zu fördern, forderte Vizekanzler

und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache jüngst ein Kopftuchverbot in Kindergärten. Konkret will Strache ein bundesweites Verbot in Kindergärten und Volksschulen. Es sei neben Deutsch vor der Schule ein zweiter Schritt, um "Integration sicherzustellen."

Umfrage Kopftuchverbot in Schulen - ja oder nein? Ja!

Nein!

Ist mir völlig gleichgültig.

Vor Strache hatte bereits die neue Wiener Landesparteisekretärin Barbara Nowak (SPÖ) ein solches Verbot angesprochen. Am Mittwoch wurde die Ausarbeitung eines solchen Gesetzes im Ministerrat beauftragt. Gelten soll das Verbot dann für alle Kinder in Kindergärten und Volksschulen bis zehn Jahre. Parteiübergreifend finden sich viele Unterstützer der Forderung.

Doch was sagen die Eltern jener Kinder, die das betreffen würde? Das Video oben lässt Muslime und Experten zum geplanten Kopftuchverbot in Kindergärten und Schulen zu Wort kommen.

