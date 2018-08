Westenthaler sitzt Strafe jetzt hinter Gittern ab

Schon in Mai wurde Ex-FPÖ-Generalsekretär Peter Westenthaler wegen schweren Betrugs und Untreue zu zwei Jahren Haft, acht Monate davon unbedingt, verurteilt. Vier Monate der Strafe muss der ehemalige BZÖ-Obmann absitzen, erst danach kann er auf eine Fußfessel hoffen. Der Oberste Gerichtshof hat das Urteil und das Strafmaß bestätigt.

Aufschub wegen Job

Wegen seines Berufes wurde der Haftantritt zunächst verschoben. Doch diese Frist ist nun vorbei. Seit Montag sitzt Westenthaler in der Justizanstalt Wien-Simmering ein. Seinen Job als Verlagsleiter bei "alles roger" kann er womöglich aber weiter ausüben.

Der ehemalige Politiker war in einem Verfahren um eine Förder-Million an die heimische Fußball-Bundesliga sowie eine 300.000 Euro-Zahlung der Österreichischen Lotterien an das BZÖ für schuldig befunden worden.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)