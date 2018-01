Vor Bundesverwaltungsgericht 05. Januar 2018 09:21; Akt: 05.01.2018 10:41 Print

Wird "Spaghettimonster" bald zum Gott?

Die sogenannten "Pastafaris" könnten am Montag die Vorstufe zur anerkannten Religionsgemeinschaft in Österreich erreichen. Sie "glauben" an das "Fliegende Spaghettimonster".