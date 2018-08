Putin kommt zur Hochzeit von Karin Kneissl

Wie der Kreml-Sprecher Dmitry Peskov am Mittwoch gegenüber "Reuters" bestätigt, wird der russische Staatschef zur Hochzeit von Karin Kneissl und ihrem Lebensgefährten, dem 54-jährigen steirischen Unternehmer Wolfgang Meilinger, kommen. Dass man sich auf hochkarätigen Besuch vorbereitet, hatte zuvor auch "Heute" von Insidern bestätigt bekommen. Russlands Präsident wird am Samstag Angela Merkel in Deutschland treffen, somit liegt die Hochzeit quasi auf der Durchreise.

Kneissl und Meilinger treten am 18. August vor den Altar. Ursprünglich wollte sich das Paar im Schloss Gamlitz trauen lassen. Nach einer terminlichen Kollision mit der Hochzeit eines anderen Paares gab Kneissl die Verlegung bekannt. Den neuen Hochzeitsort ließ die Außenministerin noch offen, man werde aber jedenfalls in den steirischen Weinbergen bleiben.

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Heinz-Christian Strache und weitere Mitglieder der Regierung stehen auf der Gästeliste.

Alle Bilder: Wladimir Putin auf Staatsbesuch in Wien



(red)