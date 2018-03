Zahlen Minister den Friseur mit Steuergeld?

Haarpracht und Styling der Ministerinnen und Minister lassen den Neos keine Ruhe. In einer Anfrageserie wollen sie daher wissen, ob diese seit Amtsantritt vor öffentlichen Auftritten die Dienste von Visagisten, Make Up Artists, Friseuren, Stil-, Mode- oder Typberatern in Anspruch genommen haben.

Ebenfalls von Interesse: die jeweiligen Kosten und die Art der Abrechnung.

„Gerade in Zeiten intensiver medialer Öffentlichkeit … sollte besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, die Aufwendung von Steuergeldern für diese Zwecke möglichst gering zu halten“, begründet Neos-Nationalrat Douglas Hoyos seine Anfrage.

Die Regierungsmitglieder haben jetzt bis 8. Mai Zeit, die Anfrage zu beantworten.

2.745 Anfragen an die Regierung

Die Abgeordneten haben im Vorjahr 2.745 schriftliche Anfragen an die Regierungsmitglieder gestellt. Die meisten musste mit 420 Ex-Verkehrsminister Leichtfried (SP) beantworten. Fast 300 davon kamen vom wilden Abgeordneten Rupert Doppler und betrafen die Unfallschwerpunkte auf den einzelnen Autobahnen, Schnell- und Bundesstraßen.

Platz zwei: Ex-Innenminister Sobotka (VP) mit 327.

Am meisten wissen wollten die Abgeordnete der Freiheitlichen. Sie stellten 1.231 Anfragen. Zum Vergleich: Von der VP kamen gerade einmal 19 Anfragen.

(bob)