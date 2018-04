Zangers Wutrede empört auch Frauen-Aktivistinnen

Auch eine Woche nach der äußerst kontroversen Rede von FP-Mandatar Wolfgang Zanger im Nationalrat ist die Causa noch nicht in Vergessenheit geraten. Zanger hatte in seiner Wutrede das von der SPÖ iniitierte Gratis-Kindergartenjahr als Förderung von "Kinderweglegungs-Einrichtungen" diskreditiert. Auch SP-Obmann Christian Kern musste eine ordentliche "verbale Watsche" von Zanger einstecken, als ihn dieser als "Oberschlepper" bezeichnete, der mit der ÖBB Flüchtlinge durchs Land kutschiert habe. So mancher Beobachter mutmaßte nach dem Auftritt Zangers gar eine Alkoholbeeinträchtigung des Abgeordneten, dass bestreitet dieser allerdings vehement.

Kritik an Zanger reißt nicht ab:

Für seine Aussagen wurde Zanger vielfach kritisiert, unter anderem auch von der eigenen Parteikollegin Anneliese Kitzmüller, die ihm bereits während seiner Rede in ihrer Funktion als dritte Nationalratspräsidentin einen Ordnungsruf erteilt hatte, wenn auch scheinbar widerwillig. Vor allem der Sager von den "Kinderweglegungs-Einrichtungen" könnte aber jetzt für den streitbaren Mandatar noch wenig erfreuliche Folgen haben. In einer Sitzung am Sonntag Abend beschlossen nämlich die Vereinsmitglieder des populären Frauenvolksbegehrens eine öffentliche Entschuldigung von dem freiheitlichen Politiker zu fordern. Im Gespräch mit Heute erklärt Sprecherin Andrea Hladky: „Als liebende Mutter fühle ich mich beleidigt, wenn mir ein Herr Zanger unterstellt ich hätte meine Kinder lieblos "weggelegt"! Ich bin mir sicher, dass es da anderen Eltern und Großeltern auch so geht. Wir vom Verein erwarten uns eine öffentliche Entschuldigung.“

Zanger sieht kein Fehlverhalten seinerseits

Wolfgang Zanger unterdessen hat auf das Feedback auf seine Rede bereits via Facebook reagiert. Schuld scheint er keine bei sich zu sehen. Er selbst bezeichnet die Rede als "sehr emotional", wolle seine "Leidenschaft" aber beibehalten. Er habe sein Herz auf der Zunge getragen. Seine Facebook-Fans ermutigte er zu wohlwollenden Kommentaren und fragte: "Soll ich meine Leidenschaft hinter einer langweiligen Maske verstecken oder so weiter machen, wie ich eben bin?" Die gesamte Rede Zangers finden sie übrigens hier.

