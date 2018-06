Großdemo LIVE 30. Juni 2018 13:46; Akt: 30.06.2018 14:11 Print

Zehntausende sagen "Nein zum 12-Stunden-Tag"

Die Demonstration "Nein zum 12-Stundentag, Nein zur 60-Stundenwoche" zieht am Samstag Zehntausende Teilnehmer in Wien an.