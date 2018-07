Zum Leben braucht man mehr als 150 Euro/Monat

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hatte erklärt, dass man von 150 Euro im Monat – abzüglich sämtlicher Wohnkosten – leben könne. Dieser Sager sorgt auch heute noch für heftige Kritik. Die Armutskonferenz, ein 1995 gegründetes Netzwerk aus einer Vielzahl von sozialen Organisationen, fordert jetzt von der Politik, die Lebenssituation von Menschen in sozialen Krisen dementsprechend "ernst zu nehmen".

Umfrage Was denken Sie: Kommt man mit 150 Euro im Monat aus? Das ist unmöglich.

Wenn alle Fixkosten (Wohnen, Öffis, etc.) gedeckt sind, vielleicht.

Ja, das geht.

Schuldnerberatung rechnet mit Bedarf von rund 830€/Monat

Auch die Experten von der Schuldnerberatung können bei der Kostenrechnung der Sozialministerin nur ungläubig den Kopf schütteln. Ihrer eigenen Rechnung nach benötige ein Ein-Personen-Haushalt rund 830 € im Monat um überleben zu können (s. Grafik in der Info-Box). Allerdings: Neben Fixkosten für Lebensmittel, Körperpflege oder Gebühren (wie etwa für Telefon oder Internet) solle man laut Schuldnerberatung auch am Sozialleben teilhaben, wofür die Schuldnerberatung in etwa 130 € im Monat vorsieht.

Nur "unzensuriert.at" könnte von 150 €/Monat leben

Einzig die rechte Online-Plattform "unzensuriert.at" schlägt sich rechnerisch auf die Seite der Ministerin: Sie listet Lebensmitteleinkäufe auf, die sich monatlich auf 125,43 € belaufen würden. Da stehen dann halt so kulinarische Leckerbissen wie 10 Großpackungen Pudding oder 5 kg Hühnerkeulen auf dem Speiseplan für einen ganzen Monat. Man darf gespannt sein, ob die Redakteure der Online-Plattform im Selbstversuch den Beweis für ihre Theorien erbringen werden.

