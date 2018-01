Zwei Todesfälle in der Präsidentenfamilie

Alexander Van der Bellen trauert um seine Ex-Frau. Wie die Präsidentschaftskanzlei am Montag mitteilt, ist die erste Frau des Bundespräsidenten in der Nacht verstorben.

Mit Brigitte Van der Bellen war der Präsident 52 Jahre lang verheiratet und auch danach noch freundschaftlich verbunden. Gemeinsam zogen sie die beiden Söhne Nicolai und Florian groß. In der Nacht auf Montag ist die 74-Jährige nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.

Auch Schwiegervater verstorben

Die Familien Van der Bellen und Schmidauer haben außerdem einen weiteren Todesfall zu verkraften. Auch der Vater von Doris Schmidauer, Ernst (83) ist am gestrigen Sonntag verstorben.

Auslandsreisen verschoben

Diese beiden Todesfälle sind der Grund, warum der Präsident zwei Auslandsreisen in den nächsten Tagen verschoben hat.

Van der Bellen hätte am kommenden Mittwoch einen Staatsbesuch in Liechtenstein absolvieren sollen, auch die Reise nach Slowenien am vergangenen Freitag wurde kurzfristig abgesagt.

Die Präsidentschaftskanzlei bittet darum, die Privatsphäre der Familien Van der Bellen und Schmidauer zu respektieren.

(red)