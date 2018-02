Aufatmen bei der SPÖ: Vor der FPÖ auf Platz zwei

Die Stimmung bei den Roten gut. Bereits 2008 startete der Abwärtstrend der Sozialdemokraten im Ländle. Damals fuhr man das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten ein. Damit war aber nicht Schluss: 2013 setzte es wieder ein Minus. Platz zwei ging sich jedoch aus.

Landtagswahl Tirol



Dieses Mal ist es anders: Die SPÖ legte wieder zu und wirkte dem Abwärtstrend entgegen. Die SPÖ schaffte mit Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik den zweiten Platz. Die freiheitliche Partei ist ihnen auf den Fersen - schaffte jedoch nicht vorbei zu rauschen.

Das Plus kommt davon, dass dieses Mal weniger Kleinparteien als üblich antraten. Besonders das Fehlen von "Vorwärts" und "BürgerKlub Tirol" spielte den etablierten Parteien in die Hände. Für die SPÖ reichte das Plus. Platz zwei ist sicher.

(slo)