Tiroler Landtagswahl: Alle Parteien rechnen mit Plus

Nachdem in Niederösterreich gewählt wurde, ist nun Tirol an der Reihe. Dort herrschen oftmals eigene Gesetze: Immer wieder spalten sich Listen von der ÖVP ab und luchsen der großen Schwester so einige Prozente ab. Dieses Mal ist es anders - denn die Gruppierungen fehlen zum großen Teil, was dazu führen könnte, dass alle etablierten Parteien als Sieger aus der Wahl gehen.

Umfrage Welche Partei würden Sie bei der Tiroler Landtagswahl wählen? ÖVP

Deutlich wird das mit folgendem Beispiel: 2013 erhielten der Bürgerklub Tirol und das Team Stronach gemeinsam 18 Prozent. Beide sind diesmal nicht auf dem Stimmzettel zu finden.

Am meisten davon profitieren könnte die FPÖ: Laut letzten Umfragen, könnten die Freiheitlichen ihr Ergebnis sogar verdoppeln. Der ÖVP werden keine großen Zuwächse prophezeit - trotz bisherigem Tiefstand bei der Wahl 2013.

