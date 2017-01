Thank you for having us today! Beautiful children everywhere! ????? @liamhemsworth is OFFICIALLY a #happyhippie !!!! @happyhippiefdn Ein von Miley Cyrus (@mileycyrus) gepostetes Foto am 29. Dez 2016 um 16:34 Uhr

Thank you @radychildrens for your incredible dedication to bettering the lives and health of the beautiful youngins @liamhemsworth and I got to visit today! Ein von Miley Cyrus (@mileycyrus) gepostetes Foto am 29. Dez 2016 um 16:05 Uhr

Miley Cyrus zeigt ihren Verlobungsring Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei einem Dinner-Date im "Soho House" in Malibu. (Foto: www.viennareport.at (419 www.viennareport.at))

Die 8-jährige Julia sang das Lied "The Rainbow Connection" aus einem Muppet-Film für Miley und Liam. Die 24-Jährige verdrückte dabei ein paar Tränen. Sie nannte den Titel ihr "Lieblingslied" und sagte der kleinen Sängerin: "Weißt du, wie wichtig es ist, Leute mit deinem Gesang zum Weinen zu bringen".Danach gab es noch großes Lob von der "The Voice"-Jurorin: "Wenn ich jetzt in meinen Jury-Sesses sitzen würde, hätte ich mich garantiert für dich umgedreht".Neben Julia nahm sich das Pärchen auch noch Zeit für zahlreiche andere Kinder, die wegen ihrer Krebserkrankungen in der Klinik sind.