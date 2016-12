Trauer um Hollywood-Diva So nehmen die Stars von Zsa Zsa Gabor Abschied

Brothers Ein von Prinz Marcus von Anhalt (@prinzmarcus) gepostetes Foto am 26. Dez 2016 um 1:38 Uhr

Die Schreckensnachrichten wollen nicht enden: Erst am 18. Dezember ist Hollywood-Schauspielerin Zsa Zsa Gabor im Alter von 99 Jahren verstorben. Nur wenige Tage später, am 25. Dezember, erlag nun auch ihr Adoptivsohn Prinz Oliver von Anhalt den Verletzungsfolgen eines schweren Motorradunfalls.Der 45-Jährige wurde in Los Angeles von einem LKW angefahren und lag eine Woche im Koma. Ein Lungeninfarkt führte schließlich zum Tod."Ich kann das alles noch nicht fassen. Ich bin so traurig. Mein Herz ist gebrochen", sagte sein bester Freund, Prinz Marcus von Anhalt (50), kurz nach der Todesmeldung.