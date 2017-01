Affäre zwischen Kate Hudson und Brad Pitt: Jetzt spricht ihr Bruder

Golden Globes Nach Ehe-Aus erhielt Brad Pitt viel Applaus

Oliver Hudson reagierte damit auf die Berichte von mehreren US-Magazinen, wonach Brad Pitt und Kate Hudson zusammengezogen seien. Die Zeitungen hatten u.a. Olivers und Kates Mutter, Goldie Hawn , mit den Worten zitiert: "Er macht meine Tochter so glücklich!"Die - nicht ernst gemeinte - Reaktion von Kate Hudsons Bruder lautet nun: "Genau und es ist die Hölle!!! Er ist sch*** unordentlich! Er trinkt aus der verfi***** Flasche und lässt die Tür offen, wenn er einen abseilt!! Und das passiert, wenn er in MEINEM Haus ist!!!"Weiter scherzte Oliver Hudson, dass seine Mutter zuvor bereits mit dem Hollywood-Schnuckel geflirtet habe. "Er nennt mich schon seinen Bruder und hat einen Keil zwischen meinen richtigen Bruder Wyatt, der nicht mehr mit mir spricht, und mich getrieben. Er besteht darauf, dass meine Kinder ihn Onkel B nennen und er hat meinen jüngsten zwei Tage lang in Santa Monica verloren. Meine Mama übertreibt es mit dem flirten! Sie trägt nun diese kleinen Nachthemden im Haus. Den GANZEN TAG!! Zum Beispiel um drei Uhr nachmittags."Im Herbst vergangenen Jahres wurden Gerüchte laut, wonach Kate Hudson ein Auge auf den Ex von Angelina Jolie geworfen habe. Bis Dezember 2014 war sie mit "Muse"-Rocker Matt Bellamy verlobt, mit dem sie den gemeinsamen Sohn Bingham hat. Was man von den Gerüchten halten darf, hat Oliver Hudson nun wohl deutlich gemacht...