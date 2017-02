Amal und George Clooney: Zwillinge kommen im Juni

Vertritt Opfer der Terrormiliz Amal Clooney will IS den Prozess machen

Trennung auf bestimmte Zeit George und Amal: Das Ehegeheimnis der Clooneys

Nach Meryl Streep George Clooney geht auf Donald Trump los

Cannes 2016 Amal Clooney: Kleiderpanne am roten Teppich

Die "The Talk"-Moderatorin Julie Chen bestätigte die Gerüchte, dass die britische Menschenrechtsanwältin schwanger sei , heute in ihrer Show. Sie erklärte: "Herzlichen Glückwunsch an George und Amal Clooney! 'The Talk' kann bestätigen, dass der 55-jährige Superstar und seine 39-jährige Frau Zwillinge erwarten. Wir konnten herausfinden, was niemand anderes berichtet: die Zwillinge kommen im Juni!"George und Amal Clooney haben sich derweil noch nicht offiziell dazu geäußert, aber ein Insider verriet gegenüber "People", dass die 39-jährige Ehefrau des Filmstars "den beiden Familien still und heimlich Bescheid gegeben hat". Er fügte an: "Alle sind sehr glücklich."Bereits 2015 hatte George Clooney preisgegeben, dass seine Frau und er darüber nachdenken, eine Familie zu gründen. Damals sagte der Hollywood-Beau: "Ich meine, ich habe darüber nachgedacht. Ich werde das in letzter Zeit oft gefragt, denn ich habe geheiratet und ich bin in einem Film mit Kindern."