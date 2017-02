Amy Macdonald hat sich betrunken verlobt. Die 29-jährige Sängerin war von 2007 bis 2012 sehr aktiv im Musikgeschäft, ihr Album 'This Is The Life' katapultierte sie direkt an die Spitze. Dann aber erlitt sie 2012 einen Zusammenbruch und zog sich aus dem Scheinwerferlicht zurück. In dieser Zeit kümmerte sie sich ausgiebig um ihre Beziehung zu dem schottischen Fußballer Richard Foster und verlobte sich sogar.

Gegenüber der "Bild" erzählte sie: "Romantisch war das aber nicht. Es gab keinen richtigen Antrag, es war eher eine nächtliche Unterhaltung". So genehmigten sich die beiden ein paar Drinks und Macdonald stellte ein Bild ins Netz mit der Unterschrift: "Mein zukünftiger Ehemann".Am nächsten Tag war die Klatschpresse voll damit, weil ein Freund es an die Medien weitergab. Die Planung des großen Fests sieht derzeit recht umglamourös aus: "Wir hatten noch keine Zeit, das Datum festzulegen. Vermutlich heirate ich in Jeans".Letzten Freitag hat sie ihr Album "Under Stars" veröffentlicht, eine Tour steht ebenfalls an. Ihr Leben sei allerdings alles andere als aufregend, so entspanne Macdonald lieber vor dem Fernseher auf dem Sofa.