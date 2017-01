Will Homosexuellen Held im Kino Andrew Garfield wünscht sich schwulen "Spiderman"

In einem Interview mit "W magazine" sprach Garfield nicht nur über seinen Auftritt in Martin Scorseses "Silence", sondern auch über seinen 29. Geburtstag (circa bei Laufzeit 2.30 des Videos). Seine Freunde "kamen nach LA um mich zu überraschen und wir besuchten Disneyland und aßen Hasch Brownies", erzählt Garfield. "Es war wortwörtlich himmlisch.""[Die Attraktion] 'It's a Small World' hab ich überhaupt nicht gepackt - ich dachte mir so 'Es ist eine verdammt kleine Welt! Es gab einen Moment, wo ich und acht meiner engsten Freunde - und wir fanden heraus, dass das niemand sonst machte - uns dabei ertappt haben, durch Fantasy Land zu spazieren, und da war dieser Song, der zwischen den Bäumen hindurch drang.""Und die ganze Zeit tanzten wird dazu, und ich denke an einem gewissen Punkt haben wir uns umgesehen und gefragt 'Warum tanzen wir alle denselben Tanz, wie ist das passiert?' Und dann haben wir daraus eine Choreographie gemacht. Erwachsene Männer und Frauen, wirklich high."Mittlerweile ist Andrew Garfield schon ein wenig älter. Am 20. August 2017 feiert er seinen 34. Geburtstag.