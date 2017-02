Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Der Film "They Killed My Father" dreht sich um den Völkermord, der zwischen 1975 und 1979 in Kambodscha stattgefunden hat. 1,5 bis 3 Millionen Menschen wurden von den Roten Khmer-Partei ermordet.Um Werbung für ihren Film zu machen, ist Jolie derzeit in Kambodscha unterwegs - und verkostet dabei auch einige lokale Spezialitäten. Es ist nicht das erste Mal, dass sie Insekten isst: "Du fängst mit Grillen an, weißt du. Grillen und Bier. Von da an geht es dann weiter, bis zu bei Taranteln und Skorpionen landest", verrät sie im Video.Anscheinend schmeckt's: "Der Geschmack ist gar nicht schlecht. Die Skorpione sind nur schwer zu kauen", lacht sie im Video. Na dann: Mahlzeit!