Angelina Jolie soll mit Jared Leto anbandeln

"Zwischen ihnen hat es schon immer geknistert", zitiert das "Star"-Magazin gemäß "HollywoodLife.com" eine Quelle aus dem Umfeld. "Sie sind beide ungewöhnlich und sich sehr ähnlich", heißt es weiter, "Jared könnte perfekt sein für sie, wenn sie bereit ist für eine neue Liebe in ihrem Leben."Die beiden Hollywood-Stars sollen sich in den vergangenen Monaten immer wieder heimlich getroffen haben. Laut Quellen hätten Angelina Jolie und Leto mehrmals telefoniert, seit sie im September die Scheidung von Pitt eingereicht hatte. "Dann haben sie in L.A. zusammen zu Abend gegessen und treffen sich seither, wann immer sie können."Ob an den Gerüchten tatsächlich was dran ist, wird sich zeigen. Zuvor hieß es schon, dass Jolie mit dem "Fluch der Karibik"-Star Johnny Depp anbandeln würde. Auch Brad Pitt wurde nach der Trennung eine Affäre mit Kate Hudson nachgesagt.