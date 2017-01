Adaption von "Hairspray" Ariana Grande wird zum TV-Star

94 Millionen Followern zählt Sängerin Ariana Grande auf ihrem Instagram-Profil. Einige ihrer Anhänger dürfte die Musikern aber am Wochenende so richtig verärgert haben.Unter einem Foto schrieb sie nämlich den Satz: "wenn du süß bist, aber auch der am härtesten arbeitende Mensch auf der Erde“. Dazu schickte sie noch die Hasgtags #süß #aberauch #chefin #mirkannkeinerwas #seitjahrennichtgeschlafen."Die Fans sind empört und kommentierten unter das Bild: "Du denkst, du arbeitest am härtesten? Mach mal einen Realitätscheck", "Wenn du niedlich bist, aber auch das dümmste und ahnungsloseste Wesen auf Erden." oder "Ich arbeite härter als du, ich habe zwei Jobs und gehe zur Schule. Alles, was du machst ist rumstehen, hübsch aussehen und ein paar Noten singen."Doch nicht nur die User sind verärgert, auch zahlreiche Medien sind nicht gut auf die Sängerin zusprechen. So schrieb die "New York Daily Mail" zum Beispiel, dass die Musikerin dringend einen "Reality Check" benötigen würde. Für "Page Six" ist dieser Eintrag ein weiterer Beweis dafür, dass die 23-Jährige zu den größten Diven Hollywoods gehört.