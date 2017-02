Arnold Schwarzenegger bei der Premiere von "The Expendables 3" in Los Angeles August 11, 2014.

"Ich rief meinen Assistenten an und sagte ihm 'Ich denke, wir sollten ein Treffen vereinbaren und nach New York fliegen'", schilderte Schwarzenegger gegenüber dem "Men's Journal" seine erste Reaktion, nachdem ihn Trump beim National Prayer Breakfast beleidigt hatte. "Und dort schlagen wir sein Gesicht in einen Tisch".Doch es blieb bei dem Gedanken und Arnold schickte dem US-Präsidenten per Tweet eine Antwort, in der er ihm einen Jobwechsel vorschlug, damit "alle wieder ruhig schlafen können".Als Trump kurz nach seiner Wahl den medialen Disput vom Zaun gebrochen hat, dachte sich der Schauspieler nur: "Mit einem Stinktier lässt man sich nicht auf einen Stink-Wettbewerb ein". Der nächste Seitenhieb vom US-Präsident dürfte nur eine Frage der Zeit sein.