Arnold Schwarzenegger schießt scharf gegen Trump

Bei den SAG Awards 2017 Stars protestieren gegen Trumps Einreise-Stopp

Sie wollte es nicht verteidigen Trump entlässt Justizministerin wegen Einreiseverbot

Rihanna und Co. protestieren US-Stars wettern gegen Trumps "Muslim-Bann"

Nach Einreisestopp für Muslime Washington klagt als erster US-Bundesstaat gegen Trump

Breite Front gegen US-Präsident Trump-Mitarbeiter erfuhren vom Einreisestopp aus Medien

Wienerin darf nicht nach Amerika "Trump hat uns aus den USA ausgesperrt"

"Es ist verrückt. Und es lässt uns dumm dastehen", sagt Schwarzenegger und erklärt weiter: "Ich denke, das eigentliche Problem ist, dass die Anordnung schlecht umgesetzt wurde. Ich weiß, was er versucht zu erreichen - seine Angst vor Menschen, die von anderen Orten kommen, um dem Land Schaden zuzufügen - zu verbreiten."Arnold Schwarzenegger, der bekanntermaßen selbst aus Österreich in die USA eingewandert ist, sagt außerdem: "Ich glaube, das große Problem ist, dass niemand das Dekret wirklich überprüft hat. Wenn die Ministerien einen Blick darauf geworfen hätten, hätte man es richtig und besser machen können."Obwohl der Steirer bekennender Republikaner ist, habe er Trump nicht seine Stimme gegeben , da er mit seiner Politik nicht einverstanden ist.Nach einer guten Woche im Amt, stellen sich immer mehr gegen den neuen US-Präsidenten: So erheben nicht nur Promis aus der Musik- und Filmszene sowie oppositionelle Demokraten ihre Stimme gegen Donald Trump, sondern sogar Republikaner aus den eigenen Reihen scheinen mit ihrem neuen Oberhaupt und dessen Politik unzufrieden.