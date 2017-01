"Hatte die falschen Männer" Ashley Graham wurde beschimpft und missbraucht

I workout. I do my best to eat well. I love the skin I'm in. And I'm not ashamed of a few lumps, bumps or cellulite.. and you shouldn't be either. #beautybeyondsize #lovetheskinyourein Ein von A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) gepostetes Foto am 25. Jan 2017 um 18:41 Uhr

Latest lingerie collection with @additionelle ??? Ein von A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) gepostetes Foto am 24. Jan 2017 um 18:02 Uhr

Kritik von Fans Plus-Size-Model Ashley Graham wehrt sich

"Ich trainiere. Ich tue mein Bestes, um mich gesund zu ernähren. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Und ich schäme mich nicht für ein paar Dellen oder Cellulite … und das solltet ihr auch nicht!", schrieb das Plus Size Model unter das Bild.Es zeigt Ashley Graham sitzend im Bikini am Strand von Manila. Die schräge Perspektive des Fotos wurde so gewählt, dass man das rechte Bein der Schönheit in voller Pracht zu sehen bekommt - inklusive Dellen und Risse.Die Botschaft hinter dem Foto ist eindeutig: Graham tut viel für ihr Aussehen, treibt regelmäßig Sport und ernährt sich gesund. Und dennoch ist sie - wie viele Frauen - nicht perfekt. Die 28-Jährige möchte sich für ihren Körper allerdings nicht rechtfertigen und sieht keinen Grund, sich zu schämen. Mit dem gewagten Schnappschuss möchte sie mitteilen, dass man zu seinem Körper stehen und auf ihn stolz sein sollte.Nur wenige Stunden vor dem Cellulite-Schnappschuss zeigt Graham ein Foto von einem Unterwäsche-Shooting des kanadischen Plus-Size-Labels "Addition Elle". Auf dem Schnappschuss strahlt die Schönheit mit perfekten, knackigen und straffen Kurven in knalliger Lingerie. Keine Spur mehr von Dellen oder Unebenheiten auf ihrer Haut. Photoshop sei dank!Der natürliche Orangenhaut-Schnappschuss kommt bei den Fans deutlich besser an und ermutigt ihre Follower: "Gerade hatte ich einen Cellulite-Zusammenbruch. Danke für Deinen Post!" oder "Warum wird sie eigentlich weniger wahrgenommen, als Gigi oder Kendall?", ist unter dem Bild zu lesen.Es gibt aber auch User, die mit dem ehrlichen Foto nichts anfangen können und harsche Kritik an der 28-Jährigen üben. "Wie auch schon Ärzte bestätigt haben, gibt es keine dicken Leute, die gesund sind. Du lebst als immer noch ungesund.", "Sieht aus wie Cottage Cheese" oder "Du bist einfach nur fett, sieh es ein!" kommentierten einige Hater.Doch schämen braucht sich die 28-Jährige für ihr Aussehen garantiert nicht. Schließlich zeigt sie charmant ehrlich, wie normal Cellulite, Dellen und Co. sind.