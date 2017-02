Tüll, Blümchen, Glitzer, viel Dekoletté - so zeigten sich die Stars am roten Teppich der BAFTA Awards 2017. (Foto: Montage "heute.at" (imago))

BAFTA Awards 2017: Die Gewinner Dev Patel wurde bei den BAFTA Awards 2017 als "bester Nebendarsteller" ausgezeichnet. (Foto: imago)

Völlig daneben gegriffen in Sachen Outfit hat diesmal die amerikanische Schauspielerin Anya Taylor-Joy, die sich am roten Teppich der BAFTAs in einem gold-hellblauen Rüsche-Tüllkleid zeigte. "Game of Thrones" -Star Sophie Turner griff wie immer zu einem gewagten Outfit: Die 20-Jährige setzt bei ihrem Kleid auf Nieten, Glitzer, Leder und viel Bein und Busen!Filmstar Nicole Kidman sorgte für den Hingucker des Abends: Sie bezauberte in einem langen eleganten Samtkleid mit tiefem Dekoletté.Die - schrägen und schönen - Outfits der Stars sehen Sie in der Bildergalerie oben! Hier die Gewinner der BAFTA Awards im Überblick: